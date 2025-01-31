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İzmir'de elektrik kesintisi 31 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 31 Ocak Cuma İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 31 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 31 Ocak Cuma

14:00 - 18:00
ALİAĞA / İZMİR
Güzelhisar

9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Kızılcaova
Çırpı Cami
Hasköy
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Yeşilova

11:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy

9:30 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Cumhuriyet

14:30 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam
Çiçekli
Çamiçi
Beşyol
Yakaköy
Sarnıçköy
Kurudere
Kayadibi

9:00 - 11:00
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
Alaçatı
Altınkum
Çakabey
Musalla

İzmir’de elektrik kesintisi 31 Ocak Cuma

9:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı Payamlı ( Küçükkaya )
Yelki
Mustafa Kemal Paşa
Kahramandere
Küçükkaya

9:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Metin Oktay
Esenyalı
Adnan Süvari

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca

10:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı

14:30 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DERVİŞLER )
Tumbullar

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
Gölcük

9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )
Yeniçiftlik

9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Kalabak

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