İzmir’de elektrik kesintisi 31 Ocak Cuma

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
14:00 - 18:00
ALİAĞA / İZMİR
Güzelhisar
9:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Kızılcaova
Çırpı Cami
Hasköy
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Yeşilova
11:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Hisarköy
9:30 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Cumhuriyet
14:30 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Karaçam
Çiçekli
Çamiçi
Beşyol
Yakaköy
Sarnıçköy
Kurudere
Kayadibi
9:00 - 11:00
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
Alaçatı
Altınkum
Çakabey
Musalla
9:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı Payamlı ( Küçükkaya )
Yelki
Mustafa Kemal Paşa
Kahramandere
Küçükkaya
9:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Metin Oktay
Esenyalı
Adnan Süvari
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
10:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı
14:30 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Taşlıyatak ( DERVİŞLER )
Tumbullar
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
Gölcük
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )
Yeniçiftlik
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Kalabak