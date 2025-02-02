İzmir’de hava kirliliğinin nedeni ne? Uzmanı o bölgelere dikkat çekti

"KİRLİLİKLE MÜCADELE MEVZUATI AB İLE UYUMLU"

Prof. Dr. Bayram, Türkiye'deki hava kirliliğiyle mücadele mevzuatının Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu, bazı değerlerin daha sıkı olduğunu aktararak, sanayi tesislerinin düzenli denetlenmesinin önemini vurguladı.

Hava kirliliğinin önüne geçilmesi için sıkı kontrol mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirten Bayram, "Kritik olan, denetimlerin sürekliliği ve caydırıcılığıdır. Filtre sistemleri arızalandığında veya devre dışı bırakıldığında, sanayi tesisleri üretime devam ederse kirlilik seviyesi artar. Bunun önüne geçmek için sıkı kontrol mekanizmaları oluşturulmalı." ifadelerini kullandı.

Bayram, bölgede organik kirleticiler ve kanserojen maddelerin ölçümünün yetersiz kaldığını savunarak, "Özellikle Aliağa gibi sanayi bölgelerinde organik kirleticilerin ölçülememesi büyük bir eksiklik. Burada sadece partikül madde, kükürt dioksit ve azot oksitler gibi yaygın kirleticiler ölçülüyor. Oysa kanserojen etkisi bilinen benzen, hidrokarbonların da izlenmesi gerekiyor." dedi.