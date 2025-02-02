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İzmir'de hava kirliliğinin nedeni ne? Uzmanı o bölgelere dikkat çekti

Son dakika İzmir haberleri... Özellikle son dönemde İzmir'de de yoğunlaşan hava kirliliğine ilişkin açıklamada bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Bayram, Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı'da yoğunlaşan sanayi tesislerinin hava kirliliğinin en önemli etkenlerinden olduğu belirtildi.

AA

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İzmir’de hava kirliliğinin nedeni ne? Uzmanı o bölgelere dikkat çekti

Son dakika İzmir haberleri... Prof. Dr. Abdurrahman Bayram, AA muhabirine, hava kirliliğinin trafik, evsel ısınma ve sanayi olmak üzere üç temel kaynağa ayrıldığını söyledi.

İzmir'de üç ilçede yoğunlaşan sanayi tesislerinin kirlenmede en büyük etken olduğunu ifade eden Bayram, sanayi tesislerinin yoğunlaştığı ilçelerde hava kalitesinin düştüğünü ve kirliliğin rüzgarla yayıldığını kaydetti.

Bayram, kentte doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla evsel ısınmadan kaynaklı hava kirliliğinin azaldığını dile getirdi.

İzmir’de hava kirliliğinin nedeni ne? Uzmanı o bölgelere dikkat çekti

"ALİAĞA'DAN KALKAN TOZLAR KENT MERKEZİNE TAŞINIYOR"
Prof. Dr. Bayram, hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin kirleticinin türüne, yoğunluğuna ve maruz kalınan süreye bağlı olduğunu anlatarak, etkilenmenin yaşa göre de farklılaştığını vurguladı.

Çocukların, gençlerin ve yaşlıların etkilenmesinin farklı olduğunun altını çizen Bayram, "Bazı kirleticiler vücutta hızlıca etkisini kaybedebilirken toksik maddeler kalıcı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Örneğin, karbonmonoksit kandaki hemoglobinle birleşerek oksijen taşınmasını engellese de temiz havaya çıkıldığında bu etki geri dönebiliyor ama toksik etkisi olan kirleticiler öyle değil." dedi.

Bayram, sanayi kaynaklı hava kirliliğinin şehir merkezine taşınmasına yönelik çalışma yaptıklarını kaydederek, "Aliağa'dan kalkan tozlar Menemen üzerinden İzmir'e taşınıyor ve hava kalitesine olumsuz etki ediyor. Biz bunu sadece modellemeyle değil kimyasal analizlerle de doğruladık. İzmir'de ölçüm istasyonlarından alınan numunelerde, Aliağa'daki sanayi tesislerinden kaynaklanan ağır metallerin varlığını tespit ettik." diye konuştu.

İzmir’de hava kirliliğinin nedeni ne? Uzmanı o bölgelere dikkat çekti

"KİRLİLİKLE MÜCADELE MEVZUATI AB İLE UYUMLU"
Prof. Dr. Bayram, Türkiye'deki hava kirliliğiyle mücadele mevzuatının Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu, bazı değerlerin daha sıkı olduğunu aktararak, sanayi tesislerinin düzenli denetlenmesinin önemini vurguladı.

Hava kirliliğinin önüne geçilmesi için sıkı kontrol mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirten Bayram, "Kritik olan, denetimlerin sürekliliği ve caydırıcılığıdır. Filtre sistemleri arızalandığında veya devre dışı bırakıldığında, sanayi tesisleri üretime devam ederse kirlilik seviyesi artar. Bunun önüne geçmek için sıkı kontrol mekanizmaları oluşturulmalı." ifadelerini kullandı.

Bayram, bölgede organik kirleticiler ve kanserojen maddelerin ölçümünün yetersiz kaldığını savunarak, "Özellikle Aliağa gibi sanayi bölgelerinde organik kirleticilerin ölçülememesi büyük bir eksiklik. Burada sadece partikül madde, kükürt dioksit ve azot oksitler gibi yaygın kirleticiler ölçülüyor. Oysa kanserojen etkisi bilinen benzen, hidrokarbonların da izlenmesi gerekiyor." dedi.

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