İzmir'de 158 işçi için eylem sürüyor: Bu kavgadan vazgeçin

Genel-İş Sendikası İzmir şubeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinde ücretsiz izne çıkarılan 158 işçinin işlerine geri dönmesi ve ESHOT'taki 236 otobüsün İZULAŞ'a devrinin durdurulması için başlattığı eyleme devam etti.
Kültürpark'taki 1 No'lu hol önünde bir araya gelen Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, "haksız ve hukuksuz işten atılmalara izin vermeyeceğiz" yazılı pankart açtı, slogan attı.
Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, gazetecilere, işten çıkarılan işçilerin işlerine geri dönmeleri için eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.