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İzmir'de su kesintisi 3 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İZSU kesinti detaylarını duyurdu. İşte 3 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de su kesintisi 3 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi yaşanacak? İşte yanıtı...

İzmir’de su kesintisi 3 Şubat Pazartesi

BAYRAKLI MANSUROĞLU MAH, MANAVKUYU MAH
03.02.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME BOYALIK
03.02.2025 saat 09:20 ile 13:30 arasında yaklaşık 4 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME MUSALLA
03.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA HACIVELİ, KAZIMDİRİK
03.02.2025 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

MENEMEN VİLLAKENT
03.02.2025 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ARTICAK, KARADOĞAN, KAZANLI, ÜZÜMLÜ, TOSUNLAR, DEREUZUNYER, DEMİRCİLİ, ÇAMYAYLA, KÖSELER, SUÇIKTI
03.02.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 3 Şubat Pazartesi

KARABURUN SALMAN
03.02.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM
03.02.2025 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA BOSTANLI
03.02.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK MERSİNLİ, ÇINARLI
03.02.2025 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK BOĞAZİÇİ, LEVENT, FERAHLI, 26 AĞUSTOS
03.02.2025 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK CUMHURİYET
03.02.2025 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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