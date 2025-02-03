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İzmir'deki korkunç olay kamerada! İçki içtiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde dün akşam saatlerinde küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada Umut Can S. beraber içki içtiği arkadaşı Mert Gazi Sönmez'i bıçaklayarak öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’deki korkunç olay kamerada! İçki içtiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde Umut Can S. (28), iddiaya göre küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada birlikte içki içtiği arkadaşı Mert Gazi Sönmez'i (29) bıçakla öldürdü. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Umut Can S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bıçaklı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bornova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta birlikte içki içen iki arkadaştan Umut Can S. ile Mert Gazi Sönmez arasında, küfürleşme ile başlayan tartışma büyüdü. Umut Can S., yanındaki bıçakla arkadaşı Sönmez'e saldırdı. Çevredekiler kavga eden iki arkadaşı ayırmak istese de başarılı olamadı. Umut Can S., arkadaşı Sönmez'i çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaraladı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’deki korkunç olay kamerada! İçki içtiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Umut Can S., olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı Sönmez'i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Sönmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma sonucu Umut Can S., aynı gün yakalandı. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Umut Can S., tutuklandı.

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