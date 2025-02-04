Ege Denizi’nde volkanik endişe

EGE Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana 1.3 ile 5.1 büyüklüğünde 400'den fazla deprem meydana geldi. Depremlerin merkezindeki Yunanistan'ın Santroni ve civar adaları depremlerle sarsılırken, tsunami uyarıları nedeni ile birçok adada tahliyeler başladı.

Feribot şirketleri de Ege'deki Santroni Adası'nda artan sismik hareketlilik sebebi ile bölgeden ayrılanların sayısında artış olduğunu açıkladı. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, 2 Şubat'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada peş peşe depremlerin ardından bölgede güvenlik önlemleri aldıklarını açıkladı.

SANTORİNİ'DEN KAÇIŞ

YUNAN basınında yer alan haberlere göre, Santorini Adası ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı Ada sakinleri geceyi araçlarında geçirdi. Büyük bir deprem olacağı endişesi taşıyan çok sayıda kişi ise başkent Atina'ya gitmek üzere Santorini Limanı'na yöneldi. Santorini-Atina uçak bileti fiyatlarındaki artış da Yunan basınına yansıdı. Tedbir amaçlı Santorini dahil 4 adadaki okullarda eğitime ara verilirken, kültürel etkinlikler iptal edilerek, vatandaşlara kapalı ortamlarda toplu halde bulunmaktan kaçınmaları istendi.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, "Depremler Türkiye'yi ne derece etkileyebilir mi?" sorusuna yanıt verdi. Akgün, şunları kaydetti; "Elimize ulaşan güncel verilere göre buna 'deprem fırtınası' denebilir. Birbirine yakın belirli büyüklüklerdeki peşi sıra olan depremlerden bahsediyoruz. Burada volkanik aktivitenin taze olduğunu biliyoruz." Süreci Türkiye açısından değerlendiren Prof. Dr. Akgün, Ege Denizi'nde şu an itibarıyla daha büyük depremleri öngörmediklerini belirterek, şu bilgileri verdi; "Bölge, her zaman 7 civarında deprem üretebilecek potansiyele sahip. Buradaki 4 ila 4,8 arasında olan depremler, ülkemize 170 kilometre uzaklıkta meydana geliyor. Ülkemiz için çok olumsuz bir etkisinden söz edemeyiz. Fakat 6 ve üzeri bir depremi kıyılarımızda hissetmemiz mümkün."

'TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR'

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilikle ilgili, "Şu anda yaşananlar üst kabukta gelişen ve Türkiye'yi çok fazla etkilemeyecek depremler, 7 büyüklüğünde olsa bile Türkiye'de batı kıyıları etkilenmeyecek ama bölgede tsunami tehlikesi var" diye konuştu. Sözbilir, "Bu bölgedeki denizaltı faylarının 7'den büyük deprem üretmesi durumunda Kuşadası-Bodrum-Datça kıyılarının tsunami tehlikesi açısından modellenmesi ve buna göre önlem alınması gerekmektedir" dedi.

Bölgenin volkanik bir ada sınıfında değerlendirildiğini anlatan Sözbilir, "Çok sayıda volkan var. Deprem fırtınası Santorini volkanının hemen kuzeyinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla oradaki etkinlik aynı zamanda hidrotermal kökenli veya jeotermal kökenli de olabilir. Magmanın yukarı doğru çıkışıyla ilişkili aktivite de olabilir. Yani sadece bunu tektonik anlamda ifade etmek çok zor" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Sözbilir, Yunanistan'dan Bodrum'a kadar çok sayıda volkanın bulunduğunu ve önemli bir kısmının da aktif olduğunu vurguladı.

VALİ ELBAN: İHTİMALLER TAKİP EDİLİYOR

İZMİR Valisi Süleyman Elban da Ege Denizi'nde devam eden sismik aktiviteler hakkında yaptığı yazılı açıklamada, depremlerin AFAD ile koordineli bir şekilde değerlendirildiğini aktardı. Vali Elban'ın açıklaması şu şekilde: "Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025'ten itibaren yoğunlaşan sismik aktivite, 400'ü aşkın depreme ulaşmıştır. Deprem fırtınası şeklinde süregelen bu hareketlilik kapsamında şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 büyüklüğündedir. Depremler, Santorini Adası'nın 25 km kuzeydoğusunda yoğunlaşmakta olup, 5-25 km arasındaki derinliklerde meydana gelmektedir. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem yaklaşık 140 km mesafede gerçekleşmiştir. 2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivitenin yaşandığı bu bölgede, 14 ay süren hareketlilik herhangi bir volkanik faaliyete neden olmamıştır. Uzmanlar, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği çok yönlü değerlendirmektedir. Deprem, volkanik aktivite ve tsunami ihtimalleri bilimsel çerçevede takip edilmektedir. Sosyal medyada yayılan dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi, yalnızca resmi kaynakların takip edilmesi önemle rica olunur. Gelişmeler titizlikle izlenmekte olup, kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapılacaktır."