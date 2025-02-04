İzmir’de ibre eksiye vuracak

METEOROLOJİ'NİN açıkladığı verilere göre Şubat ayının ilk haftasında İzmir'de hava sıcaklıklarında keskin bir düşüş yaşanacak. Hafta içinde en düşük sıcaklıklar iç bölgelerde eksi 3,4 derecelere kadar inecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yeni haftada İzmirlileri, parçalı bulutlu günler bekliyor. Sadece Salı günü yağışların etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin altına inecek hava sıcaklıklarında ise sert bir düşüş yaşanacak. Pazartesi en yüksek 17 derece olan hava sıcaklığı Salı günü 13'e, Çarşamba ve Perşembe günü ise 9 dereceye kadar inecek. Cuma günü ise 12 dereceye yükselecek. En düşük sıcaklık ise Cuma günü kent merkezinde 2 dereceye kadar inecekken iç bölgelerdeki ilçelerde eksi 3, 4 derecelere kadar düşecek. Don olaylarının yaşanması muhtemelen. İzmir'de Çarşamba ve Perşembe günü ise kuzeyden sert rüzgarların esmesi bekleniyor.