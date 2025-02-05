Cezası onandı! Türkiye İzmir’deki bu olayı konuşmuştu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Gaziemir ilçesinde geçen yıl aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 17 yıl 8 ay hapis cezası kararı hukuka uygun bulundu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal'a İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan 2 yıl 10 ay hapis cezası kararına yönelik itirazı inceledi.

Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılığın bulunmadığı ve herhangi bir eksikliğin de olmadığı görüşüne vardı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İncelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafisinin istinaf talepleri yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir."

İlk derece mahkemesince verilen karar ve ceza miktarı ile tutuklulukta geçen sürenin de dikkate alınmasıyla Aysal'ın tahliyesine yönelik talep de reddedildi.

Ayrıca, karara ilişkin Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.

OLAY

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak 2024'te Buca Gediz Mahallesi'nde kapüşon ve cerrahi maske takarak Gaziemir'e gideceğini söyleyen Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı. Gaziemir Belediyesi yakınlarında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak, tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananlar ise araç içi kamerasının kaydettiği görüntülerle ortaya çıkmıştı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda Delil Aysal'ın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenmişti.

8 Mart 2024'te yapılan yargılamada, mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma"dan 14 yıl 10 ay ile "ruhsatsız silah taşıma"dan da 2 yıl 10 ay hapse çarptırılmasına karar vermişti.