İzmir’de elektrik kesintisi 8 Şubat Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 8 Şubat Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 8 Şubat Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
11:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Şehitkemal
Bozköy
9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Kızıltepe
Örlemiş
9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Mevlana
10:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar
9:30 - 14:30
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
9:00 - 11:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre
Selvili
Karabağlar
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
İnecik
Eğlenhoca
10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı
9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy
10:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Akpınar
Bahçearası
İğdeli
Cevizli
Ören
Sarıkaya
Doğancılar
Kibar
Altınoluk
16:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Karadere
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Çamlıçay