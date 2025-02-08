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İzmir'de elektrik kesintisi 8 Şubat Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 8 Şubat Cumartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Şubat Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 8 Şubat Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Şubat Cumartesi

11:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
Şehitkemal
Bozköy

9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Kızıltepe
Örlemiş

9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Mevlana

10:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Akıncılar

9:30 - 14:30
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık

9:00 - 11:00
GAZİEMİR / İZMİR
Dokuz Eylül

9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yunus Emre
Selvili
Karabağlar

9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Kösedere
İnecik
Eğlenhoca

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Şubat Cumartesi

10:00 - 16:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı

9:00 - 17:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Mehmet Akif Ersoy

10:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Akpınar
Bahçearası
İğdeli
Cevizli
Ören
Sarıkaya
Doğancılar
Kibar
Altınoluk

16:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Karadere

9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Artıcak

9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Muratbey

9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Çamlıçay

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