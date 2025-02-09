Gülün üretim merkezi İzmir’de ’Sevgililer Günü’ yoğunluğu

Son dakika İzmir haberleri... Verimli toprakları ve iklimiyle tarımsal üretimde önemli paya sahip İzmir, kesme çiçek üretimiyle de öne çıkıyor.
Türkiye'de geçen yıl üretilen yaklaşık 106 milyon kesme gülün 25 milyonuna yakını İzmir'in Menderes ilçesinde üretildi. Kesme gülde "üretim merkezi" konumundaki İzmir, üretim miktarıyla iller arasında ilk sırada yer alıyor.
Bölgedeki üreticiler, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hasadı artırdı. Menderes'teki üreticiler, 14 Şubat'a sayılı günler kala kışlık üretimin yüzde 90'ını hasat etti.