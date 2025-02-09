Gülün üretim merkezi İzmir’de ’Sevgililer Günü’ yoğunluğu

ÜRETİCİ DEMETİNİ 700-1000 LİRA ARASINDA SATIYOR

Altıntepe Mahallesi'nde kırmızı gül yetiştiren Halil Orta ise yıl boyunca 10 bine yakın kesme çiçek ürettiğini belirtti.



Yaklaşık 4 ayda yetiştirdikleri kışlık gülleri ocak ayında kestiklerini anlatan Orta, "En fazla geliri 14 Şubat'ta kazanıyoruz ve bu dönemi bir yıl bekliyoruz. Hasat için heyecanlıyız, mutluyuz ve yoğunuz. Gülün demetini kooperatife 700 ila 1000 liraya satıyoruz. Demette 20 tane var. Geçen yıla göre verimde düşüş var ama fiyat açısından mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Üreticilerden İbrahim Çalık ise beyaz, kırmızı ve turuncu gül ürettiğini söyledi. Gül yetiştiriciliğinin zor olduğunu kaydeden Çalık, özen gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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