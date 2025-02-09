İzmir Barosunun açıklamasına Başsavcılıktan yalanlama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olay günü İzmir Barosuna kayıtlı olduğunu beyan eden avukatın, cezaevi idaresiyle görevli cumhuriyet savcısına müracaat ettiği, müvekkili olduğunu iddia ettiği hükümlünün sağlık durumuna ilişkin belgelerin kendisine verilmesini istediği belirtildi.

Cumhuriyet savcısınca, avukatın bu belgeleri almaya yetkili olduğuna dair vekaletname sunmadığından talebin uygun görülmediği, avukatın vekaletname ibraz etmesi halinde gereğinin yapılacağının bildirildiği kaydedildi.

Avukatın, aynı gün vekaletname ve yetki belgesi sunması üzerine talebin yerine getirildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevli cumhuriyet savcımızın, açıklamada belirtilen tavrı sergilediği ve belirtilen sözleri sarf ettiği iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmayan, tek yanlı, yersiz ve haksız bir ithamdır. Cumhuriyet savcılarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da görevlerini temel hak ve özgürlüklere, evrensel hukuk ilkelerine, mevzuata ve elbette mesleki nezaket kurallarına azami hassasiyet göstererek icra etmeye devam edeceklerdir."