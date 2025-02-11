İzmir için deprem alarmı! AFAD 70 kişilik ekibi bölgeye gönderdi

AFAD İZMİR'E 70 KİŞİLİK TAKVİYE EKİP GÖNDERDİ
AFAD olası acil durumda müdahale etmeleri için çeşitli illerden 70 kişilik takviye ekibi İzmir'de görevlendirdi. İzmir, Aydın ve Muğla'da kurulan mobil siren sisteminden sadece tsunami uyarısı yapılmayacağı, deprem, sel vb. acil durumlarda bölge halkına uyarılarda bulunmak amacıyla kullanılacağı öğrenildi.
SİRENLERİN KURULDUĞU İLÇEDE TSUNAMİDE BOĞULMUŞTU
30 Ekim 2020'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığı olan 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra önce denizde sular çekilmiş, daha sonra Sığacık ve Akarca mahallelerinin sahil kesimi su altında kalmıştı. Kaleiçi'ne kadar gelen deniz suyu araç ve dükkanlara zarar vermişti. Kıyıdaki tekneler de zarar görmüştü. Oluşan kısmi tsunamide 87 yaşındaki Fatma Laike Erçetin de boğularak hayatını kaybetmişti.