İzmir için deprem alarmı! AFAD 70 kişilik ekibi bölgeye gönderdi

'EGE'DEKİ DEPREMLER TEKTONİK KAYNAKLI'

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Kıdemli Araştırmacısı ve Sismik Tehlike Merkezi Başkanı Doç. Dr. Aybige Akıncı, Yunanistan'ın Santorini Adası'nda kaydedilen sarsıntılara ilişkin, "Bu bölge, Santorini Adası'na yakın bir bölgede Amargos fayının uç kısmında. Amargos fayı da geçmişte 1956'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem üretmiş olan bir fay. Buradaki aktiviteler deprem fırtınası olarak tanımladığımız bir aktivite ve fayın uç kısmında" dedi. İtalya'nın deprem tehlike haritalarını hazırlayan ekipte görev alan Akıncı, Ege'deki deprem fırtınasının bu fayı tetikleyip tetiklemeyeceğini tahmin etmenin mümkün olmadığını söyledi. Ege'deki aktivitenin tektonik bir olaydan kaynakladığına işaret eden Akıncı, "Afrika kuzeye doğru hareket ettikçe bu bölgede Helenik yay dediğimiz bir yay oluşuyor.Bir dalma batma zonunun oluşturduğu bir yay. Yoğunluğu farklı olan bir ortam bu ve Ege Denizi'nin altına doğru dalıyor. Magma yeryüzüne yükselerek yanardağları, yani deniz içindeki yanardağları oluşturuyor" ifadelerini kullandı.