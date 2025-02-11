İzmir’de ’Sevgililer Günü’ bereketi! 1 milyon adet çiçek mezada giriyor

İZMİR'DEN 3 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

Balçova'daki çiçek mezadının önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Şahin, "Bir ürünü üretmek kadar pazarlamak da önemli. İzmir'de çiçek mezadında da ürünler gerçek değerini bulunuyor. Normal şartlarda İzmir'de günlük ortalama 600 kova, yaklaşık 300 bin adet çiçek satılıyor ama Sevgililer Günü'ne özel 3 bin kova 1 milyon adet çiçek mezada giriyor. Bugün çok yoğun, önümüzdeki 2 gün de çok yoğun olacak dedi. Şahin, Mezatlarda sadece iç piyasaya dönük bir çalışma yapılmıyor. Buradaki alıcılar mezattan aldıklarını başta Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi civar ülkelere ihracat yapıyor. Önümüzdeki süreçte, bazı dönemlerde uçak kargoyla çok daha uzak ülkelere de gönderildiği oluyor ama şu an ağırlıklı 3 ülke ihracatımız kapsamında diye konuştu. Mustafa Şahin sözlerini şöyle sürdürdü Özel günler üreticilerin beklediği zamanlar. Yıl boyu ya da dönemsel olarak yapmış oldukları hazırlıkların neticesinde ürünlerinin değer bulabileceği. Çok talep edildiği günlerde herkes mutlu. Çiçekleri alanlar da üretenler de mezatta satışını yapanlar da mutlu." dedi.