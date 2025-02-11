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İzmir'de 'Sevgililer Günü' bereketi! 1 milyon adet çiçek mezada giriyor

Son dakika İzmir haberleri... Sevgililer Günü yaklaşırken çiçekçilerde de yoğunluk yaşanıyor. Ülkemizin önemli gül üretim merkezlerinden olan İzmir'de neredeyse üretilen tüm güllerin yüzde 50'si Sevgililer Günü'nde hasat edilip, mezatlara geliyor.

DHA

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İzmir’de ’Sevgililer Günü’ bereketi! 1 milyon adet çiçek mezada giriyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir, Türkiye'nin çiçek üretiminde önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. 3 bin dekar alanda yılda yaklaşık 202 milyon kesme çiçeğin üretildiği İzmir'de bu yıl da Sevgililer Günü'ne özel hazırlıklar sürüyor. Sevgililer Günü öncesinde Balçova Çiçek Mezadı'nda sergilenen çiçekler, açık artırma usulü satışa sunuluyor. Çiçek mezadının yapıldığı alanda değerlendirmelerde bulunan İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "İzmir'in Türkiye'de kesme çiçek üretiminde önde gelen illerin başında geldiğini belirtip, Antalya 1'inci, İzmir 2'nci sırada. İzmir'de yaklaşık 3 bin dekarlık alanda kesme çiçek üretiliyor. Çiçeklerin yüzde 16'sı İzmir'den üretilip, Türkiye'nin dört bir tarafına hatta yurt dışına ihraç ediliyor. İzmir'deki çiçeklerin neredeyse yüzde 50'si Menderes'te yetiştiriliyor. Geri kalan yüzde 50'sinin üretimi ise Balçova, Urla, Kiraz ve Narlıdere'de yapılıyor. Ağırlıklı olarak gül, kasımpatı, karanfil, gerbera gibi birçok çeşit üretiliyor." diye konuştu.

İzmir’de ’Sevgililer Günü’ bereketi! 1 milyon adet çiçek mezada giriyor

'İZMİR'DE ÜRETİLEN GÜLÜN YÜZDE 50'Sİ SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE HASAT EDİLİYOR'

İzmir'de üretimin yarısının yazlık diğer yarısının kışlık olarak yapıldığına dikkati çeken Şahin, "Üretimin yoğun olduğu dönem Sevgililer Günü'ne bir hazırlık. Burada da özellikle gül ön plana çıkıyor. Neredeyse üretilen tüm güllerin yüzde 50'si Sevgililer Günü'nde hasat edilip, mezatlara geliyor. Şu anda ülkemizin ihtiyacı olacak kadar gül üretimi yapıldı, Sevgililer Günü'nden sonra Anneler Günü ve diğer özel günler için de üreticilerimiz hem hassas hem de ülkenin en kaliteli kesme çiçeğini üretmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İzmir’de ’Sevgililer Günü’ bereketi! 1 milyon adet çiçek mezada giriyor

İZMİR'DEN 3 ÜLKEYE İHRACAT YAPILIYOR

Balçova'daki çiçek mezadının önemli olduğunu vurgulayan Mustafa Şahin, "Bir ürünü üretmek kadar pazarlamak da önemli. İzmir'de çiçek mezadında da ürünler gerçek değerini bulunuyor. Normal şartlarda İzmir'de günlük ortalama 600 kova, yaklaşık 300 bin adet çiçek satılıyor ama Sevgililer Günü'ne özel 3 bin kova 1 milyon adet çiçek mezada giriyor. Bugün çok yoğun, önümüzdeki 2 gün de çok yoğun olacak dedi. Şahin, Mezatlarda sadece iç piyasaya dönük bir çalışma yapılmıyor. Buradaki alıcılar mezattan aldıklarını başta Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi civar ülkelere ihracat yapıyor. Önümüzdeki süreçte, bazı dönemlerde uçak kargoyla çok daha uzak ülkelere de gönderildiği oluyor ama şu an ağırlıklı 3 ülke ihracatımız kapsamında diye konuştu. Mustafa Şahin sözlerini şöyle sürdürdü Özel günler üreticilerin beklediği zamanlar. Yıl boyu ya da dönemsel olarak yapmış oldukları hazırlıkların neticesinde ürünlerinin değer bulabileceği. Çok talep edildiği günlerde herkes mutlu. Çiçekleri alanlar da üretenler de mezatta satışını yapanlar da mutlu." dedi.

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