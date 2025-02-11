İzmir’de ’Sevgililer Günü’ bereketi! 1 milyon adet çiçek mezada giriyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir, Türkiye'nin çiçek üretiminde önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. 3 bin dekar alanda yılda yaklaşık 202 milyon kesme çiçeğin üretildiği İzmir'de bu yıl da Sevgililer Günü'ne özel hazırlıklar sürüyor. Sevgililer Günü öncesinde Balçova Çiçek Mezadı'nda sergilenen çiçekler, açık artırma usulü satışa sunuluyor. Çiçek mezadının yapıldığı alanda değerlendirmelerde bulunan İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "İzmir'in Türkiye'de kesme çiçek üretiminde önde gelen illerin başında geldiğini belirtip, Antalya 1'inci, İzmir 2'nci sırada. İzmir'de yaklaşık 3 bin dekarlık alanda kesme çiçek üretiliyor. Çiçeklerin yüzde 16'sı İzmir'den üretilip, Türkiye'nin dört bir tarafına hatta yurt dışına ihraç ediliyor. İzmir'deki çiçeklerin neredeyse yüzde 50'si Menderes'te yetiştiriliyor. Geri kalan yüzde 50'sinin üretimi ise Balçova, Urla, Kiraz ve Narlıdere'de yapılıyor. Ağırlıklı olarak gül, kasımpatı, karanfil, gerbera gibi birçok çeşit üretiliyor." diye konuştu.