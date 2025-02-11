İzmirli kaymakam özlediği karla Sivas’ta buluştu

Sivas Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, doğup büyüdüğü ve eğitimini tamamladığı İzmir'de yıllarca 'kar yağsın da oyun oynayalım' diye dua etti. Şimdi kaymakam olan Buyuran, 'kar yağmasın yollar kapanmasın' diye dua ediyor.

Buca'da eğitim öğretim hayatını tamamlayan kaymakam Buyuran, köylülere söylediği sözler soğuk havada içleri ısıttı.

BAKAN YERLİKAYA YORUM YAPTI

Bırakın kar görmeyi resimlerinin bile hoş geldiği okul yıllarından sonra atandığı Sivas Zara ilçesine atanan Kaymakam Enes Emircan Buyuran "Ne büyük kesatlık, çocukken dua ettim, kar yağsın diye, şimdi ise yağmasın diye dua ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da kaymakam Buyuran'ın paylaşımına "Sevgili Kaymakamım... Hem çocukken hem de kaymakam olduktan sonra ettiğin dua bu soğuk kış gününde içimizi ısıttı. Evet, yol uzar, insan yol almaya devam eder... Bu yolda ilerlemeye devam" ifadelerine yer verdi.

ZARA KAYMAKAMI BUYURAN

ENES Emircan Buyuran 1992 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2016 yılında mezun oldu. 2019 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık Sınavını kazanarak 2020 yılında mesleğe intisap etti. Afyonkarahisar Evciler ve Kayseri Develi ilçelerinde çalışan Kaymakam Buyuran, evli ve iki çocuk babası.