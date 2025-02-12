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Haberler İzmir İzmir'deki tüyler ürperten olayda yeni detaylar! Komşular: Huzurevine yatırıldı sanıyorduk

İzmir'deki tüyler ürperten olayda yeni detaylar! Komşular: Huzurevine yatırıldı sanıyorduk

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Konak’ta yaklaşık 3 yıldır haber alınamayan 80 yaşındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu’nun yalnız yaşadığı evinde kemikleri bulundu. Pandemi döneminden bu yana irtibat kurmayan üvey oğlunun başvurusu üzerine çilingir yardımıyla girilen evde, çöplerle dolu odada kadının kemiklerine rastlandı. Polis ekipleri, olay yerinde herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, mahalle sakinleri yıllardır Çoğulu’yu görmediklerini ve huzurevine yerleştirildiğini sandıklarını belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’deki tüyler ürperten olayda yeni detaylar! Komşular: Huzurevine yatırıldı sanıyorduk

İzmir'de yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının yalnız yaşadığı evinde kemikleri bulundu. Pandemi döneminden bu yana herhangi bir irtibat kurmayan üvey oğlu R.Ç.'nin başvurusu sonucu öldüğü ortaya çıkan yaşlı kadının evinde herhangi bir suç durumunun da yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Konak ilçesi Barbaros Mahallesi 340 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında oturan 80 yaşlarındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu, 23 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından yalnız yaşamaya başladı. Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile pandemi döneminden bu yana görüşmediği öğrenildi. Birkaç yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, R.Ç. ve bir çilingirle birlikte Çoğulu'nun evine gitti.

İzmir’deki tüyler ürperten olayda yeni detaylar! Komşular: Huzurevine yatırıldı sanıyorduk

KEMİKLERİNE RASTLANILDI

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, içeride çöp yığınıyla karşılaştı. Daha sonra dairede yapılan inceleme sonucunda; yatak odasındaki yatakta, üzerinde bulunan kıyafetinin bir kısmı çürümüş vaziyette olan Çoğulu'nun kemiklerine rastlanıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, yaşlı kadının uzun süre önce hayatını kaybettiği, cesedinden sadece kemiklerinin kaldığı öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.

İzmir’deki tüyler ürperten olayda yeni detaylar! Komşular: Huzurevine yatırıldı sanıyorduk

"HUZUR EVİNE YATIRILDIĞINI SANIYORDUK"

Mahalle sakinlerinden Serkan Önder, "Mahallemizde oturuyordu. Gülşen teyze yaklaşık 6 sene önce yakınları tarafından huzur evine yatırıldı sanıyorduk. Mahalleli en son yaklaşık 7 sene önce görmüş. Hastaydı. Apartmanda çöplerin içinde yaşıyormuş. Hem çatı katı olduğu hem de evde çöpler bulunduğu için kokunun bu sebeplerden dolayı geldiği tahmin ediliyordu. Evin pencereleri de açıkmış. Hiçbir yakını bu kadını merak etmedi mi?" diye konuştu.

İzmir’deki tüyler ürperten olayda yeni detaylar! Komşular: Huzurevine yatırıldı sanıyorduk

"EVİNDE ÇÖPLER VARDI, KOKUDAN İÇERİ GİREMİYORDUK"

Gülşen Çoğulu'nun evine yaklaşık 8 sene önce tamirat için gittiğini anlatan komşu esnaflardan Tarık Keskin de "Teyzemiz yaşlı ve rahatsızdı. Lavabosu tıkanıyordu, ben de açmak için evine gidiyordum. Evinde çöpler vardı. Kokudan içeri giremiyorduk. Ben teyzeyi birkaç sefer tanıdıklara sordum. Göremiyordum ve dikkatimi çekti. Doğru düzgün dışarıya çıkmazdı. Olayı öğrendiğimde üzüldüm. Tanıdığımız, bildiğimiz bir teyzemizdi" ifadelerine yer verdi.

İzmir’deki tüyler ürperten olayda yeni detaylar! Komşular: Huzurevine yatırıldı sanıyorduk İzmir tüyler ürperten olay: Yaşadığı evde kemikleri bulundu

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