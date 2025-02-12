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Haberler İzmir Ölüme böyle yürüdü! İzmir'de denize düşen adamın son anları ortaya çıktı

Ölüme böyle yürüdü! İzmir'de denize düşen adamın son anları ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde alkol aldıktan sonra sahilde yürüyen adam ayağının kayması sonucu denize düştü. Suda çırpınarak yardım isteyen adam bir süre sonra hareketsiz halde bulundu. Talihsiz adamın saniye saniye ölüme gidiş anları ise böyle görüntülendi.

İHA

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Ölüme böyle yürüdü! İzmir’de denize düşen adamın son anları ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesindeki olay 10 Şubat gecesi Kordon'da meydana geldi. Bir eğlence mekanında alkol aldığı öğrenilen Hüseyin Etli (44), daha sonra sahile doğru yürümeye başladı. Sahil bandında dengesini kaybeden adam denize düşerken çırpınarak yardım istedi. Bölgede kimsenin olmayışı nedeniyle denizde bir süre daha çırpınan Etli'yi hareketsiz halde suda görenler durumu polis ve sağlık ekiplerinde bildirdi. Denizden çıkartılan Etli'ye yapılan kontrolde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Etli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan Hüseyin Etli'nin son anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Sahile doğru yürüdüğü görülen adamın, sahil bandından dengesini kaybederek denize düştüğü, bir süre çırpındığı ve daha sonra hareketsiz kaldığı anlar görüntülerde yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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