Sahte çete adam kaçırdı

İzmir'de uzun yıllardır otomotiv yedek parça imalatı sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın sahibi iş insanı Yılmaz Uslu, avukatı aracılığıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Bürosu'na giderek, zorla kaçırıldığını ve alıkonulduğunu söyledi. Uslu kendisinden 10 milyon lira istendiğini, parayı vermezse ailesinin kurşuna dizileceği yönünde tehdit aldığını da açıkladı.

İzmirli iş insanı Yılmaz Uslu, para bulmak için kaçırıldığı yerden çıkarılınca polise başvurup şikayetçi oldu.

Son dönemde gündeme gelen bir suç çetesinin adını kullanan sahte çetenin Dilara K'yi Uslu'dan para koparmak için kullandığı ortaya çıktı.

BİRİ KADIN 6 ZANLI YAKALANDI

Genç iş insanı Uslu'nun başvurusu sonrası polis operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonun ardından Gasp Bürosu dedektifleri biri kadın 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan çete üyelerinin aynı zamanda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Hücre-11 operasyonu kapsamında polisin radarında olan çete üyeleri olduğu ve yakalananlar arasında olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Dilara K. isimli bir kadın aracılığı ile iş insanı Uslu'yu Buca'da ormanlık bir alana götürdükleri ve burada 10 milyon lira istedikleri aktarıldı. Çete üyelerinin iş insanının ailesini arayıp tehdit ettikleri de ileri sürüldü. Soruşturma devam ederken, suç örgütünün kendilerine İstanbul'da palazlanan bir çetenin üyesi oldukları süsü verdikleri ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

HÜCRE OPERASYONUNDA 23 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik, mali suç örgütlerine düzenlenen Hücre-11 Operasyonunda 23 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İzmir'de tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen 'Hücre-11 Operasyonu'nda 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çek, senet ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı ajanda ve not defterinin ele geçirildiğini belirtti.