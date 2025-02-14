Kayıp fenomen cezaevinde çıktı

İzmir Ayrancılar noterliğinde katiplik yapan Sibel Keskiner'in ani kayboluşunun ardındaki gerçek gün yüzüne çıktı. Çektiği noter videolarıyla fenomen olan Keskiner'in sahte belgelerle arsaları üzerine geçiren bir şebekeyle bağlantısı olduğu ve bu yüzden kaçtığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Çorum'da şüpheli satış işlemi sonrası başlatılan soruşşüpheli turma kapsamında İstanbul'da yakalanan Sibel Keskiner, İzmir'e getirildi. Çıkarıldıyakalanan ğı mahkemede tutuklanarak Çıkarıldığı Çıkarıldıcezaevine gönderilen Keskiğı cezaevine ner'in daha önce de dolandıcezaevine Keskiner'in Keskirıcılık girişimlerinde bulunup bulunmadığı araştırılıyor.