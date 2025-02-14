"Santorini İzmir’e tehdit oluşturmuyor"

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bu yana devam eden deprem fırtınası nedeniyle İzmir Valiliği tarafından dün 'Ege Denizi Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risk Değerlendirmesi Bölgesel Koordinasyon Toplantısı'nı Ankara ve Muğla'nin ardından gerçekleştirdi. Toplantı sonrası herkesin yüreğine su serpen bir açıklama geldi.

İZMİR'E ETKİSİ OLMAZ

İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege'de devam eden deprem dalgası nedeniyle oluşabilecek tsunami veya volkan patlaması hakkında açıklamalarda bulundu. Elban, "Santorini Adası civarında 15 günden bu yana bir deprem fırtınası devam etmekte. Bu depremlerin kıyılarımıza olabilecek etkisi ve yapılabileceklerle ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptık. Afet yönetim merkezlerini 30 ilçenin tamamına yaygınlaştırmaya başladık. Santorini civarında oluşabilecek deprem, tsunami ya da volkan patlamasının ilimizin etkilenme ihtimalinin olmadığı ya da çok az olduğu yapılan tüm modelleme sonuçlarıyla çıkmış durumda" dedi.

Santorini Yanardağı'nda olası bir patlama gerçekleşirse, İzmir'e olumsuz bir etkisi olmayacağı, oluşacak maksimum külün de kente taşınmasının beklenmediği dile getirildi.

DEPREM UNUTULMAMALI

Vali Elban, "Orada oluşacak bir tsunaminin gerek Ege'deki ada sayısının fazlalığı ve gerek 300 kilometre uzaklığında olmasından dolayı ilimize maksimum 50-60 santimetre yüksekliğinde bir dalga gelebileceği bunun da hemen hemen hiç hissedilmediği sonucu ortaya çıktı. Volkan patlaması sonucunda da oluşacak maksimum külün ise ilimizde sıkıntıya yol açacak kül taşınımı da beklenmemektedir" diye konuştu. İzmir için deprem tehlikesinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Vali Elban, "Kentimizin kendisine ait deprem riski ayrıca mevcut" ifadelerini kullandı.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Bununla ilgili de çalışmalar yapıldığını belirten Vali Süleyman Elban, "Biz onu da düşünerek her türlü tedbirimizi alıyoruz. Ancak Santorini kaynaklı çok ciddi endişeye insanımızı sevk edecek ciddi bir riskin olmadığını uzmanlarımızın değerlendirmesinde görmüş olduk. 28 Ocak'tan bu yana olduğu gibi hem biz ilimizde hem benim başkanlığımda koordinasyon merkezinde hem de Ankara'daki uzman kuruluşlarla ve hocalarımızla sürekli istişare halindeyiz. Konuyu sürekli değerlendiriyoruz. Şu an için endişeye mahal verecek bir durumun olmadığını tekrar altını çizmek istiyorum" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Beş Büyükşehir belediye başkanı ile yaptığımız toplantıda Ege Bölgesi'ndeki bir ilimizin etkilenme durumunda diğerimiz hızlıca oraya müdahale edilmesi konusunda bir uzlaşmaya varmıştık. Bu gibi afet durumunda tüm birimlerimiz koordineli olarak harekete geçecek" dedi.

İzmir'in tamamı ile ilgili çalışmanın en kısa sürede yapılacağını belirten Tugay, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde kentteki riskli binaların tespiti ve onların yenilenmesi ile ilgili muhtemelen hükümetle bakanlıkla birlikte çalışma yapılması için biz üstümüze düşeni yapacağız. İzmir'in buna ihtiyacı var. Belediye açısında bunu çok daha öncelikli iş olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

"TSUNAMI AYDIN'A ULAŞMAZ"

PROF. Dr. Ahmet Ercan, ise açıklamalarıyla Aydınlıları rahatlattı. Depremlerin yanardağ kaynaklı meydana geldiğini ve Kuşadası için korkulacak bir durum olmadığını dile getiren Ercan, "Yazılabilecek en olumsuz senaryo kül, taş ve topakların fırladığı bir patlamanın gerçekleşmesi olabilir. Depremle birlikte tsunami dalgaları bütün Ege'deki adaları, Girit'i, Yunanistan ve Türkiye kıyılarını da etkileyebilir. Ancak şu an hem Kuşadası hem de kıyı kentlerimiz için korkulacak bir durum söz konusu değil. Çünkü süpürtü dalgaları buraya ulaşana kadar etkisini yitirir" diye konuştu.