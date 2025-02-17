“Ömer’in hayat yarışını kazanacağından eminim”

Türkiye'nin ilk ev ve sanayi tipi çamaşır makinesini üreten, 77 yıllık köklü geçmişinde birbirinden farklı başarılara imza atan Tolon Makine'nin sahiplerinden ve üçüncü kuşak temsilcilerinden Ömer Tolon, Aydın Nazilli'deki go-kart pistinde kaza geçirerek ağır yaralandı. Ambulans helikopteriyle İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ömer Tolon'un hayati tehlikesinin bulunduğu ve yaşam savaşı verdiği öğrenildi.

İzmirli iş insanı ve yarış pistlerinin şampiyonu Ümit Ülkü de Ömer Tolon'un geçirdiği talihsiz kaza sonrası büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Ömer çok iyi bir yarışçı. Ömer'in hayat yarışını da kazanacağına eminim. Tekrar ailesine, sevenlerine ve bizlerin yanına dönecek. Kendisinden gelecek müjdeli haberi tüm İzmir iş dünyası ve yarış dünyası sabırsızlıkla bekliyor. Kardeşime acil şifalar diliyorum" dedi.

RALLİDE ÖNEMLİ BAŞARILAR

Tolon Makine'nin üçüncü kuşak temsilcisi olarak sanayi ve iş dünyasında tanınan ayrıca başarılı bir ralli pilotu olan Ömer Tolon, Türkiye'de pek çok ralli yarışına katıldı ve önemli dereceler elde etti. Tolon Makine'nin zirveye ulaşmasında büyük katkıları oldu. Türkiye'nin ilk endüstriyel çamaşır makinesi üreticilerinden biri olan Tolon Makine, sanayi sektöründe güçlü bir marka olarak biliniyor.

'O, ÇOK GÜÇLÜ BİR KİŞİ'

AK Parti İzmir İl Başkanı ve iş insanı Bilal Saygılı, "Çok yakın arkadaşım ve dostum olan Ömer'in bir an önce iyileşeceğine inancım tam. Kendisi güçlü bir insandır. Eski sağlığına bir an önce kavuşmasını bekliyorum. Pistlerde birçok nasıl rakiplerini yeniyorsa, yaşam savaşını kazanıp bizleri sevindirecek ve aramıza dönecektir. Dualarımız Ömer için" diye konuştu.