Belediyelerde ihaleleri süpürdüler

DELEGELERE para karşılığı oy attırıldığı ortaya çıkan ve ayrıca şaibeli kurultay ile gündemde olan CHP'de skandallarının sonu gelmiyor. Rüşvetle ihale organize eden Aziz İhsan Aktaş çetesine üyelik ve rüşvet suçlarından tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek için geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen mitinge katılan CHP'li birçok başkanın kendi belediyelerinin ihalelerinde de halkın parasını yandaşlarına akıttığı ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer

6 ŞEHİR, 10 MİLYAR

CHP'li belediyelerin temizlik işleri ve araç kiralama ihalelerinin pek çoğunu kazanan Altaş Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret A.Ş, Çevlog Ayrıştırma ve Geri Kazanım Lojistik A.Ş. ile Sinerji Katı Atık Yönetim Temizlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ'nin ortaklarından birinin CHP İstanbul İl yöneticisi İlhan Koç'un kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Yılmaz Koç, Şeref Bülbül ve Diren Üykü ortaklığındaki bu üç şirketin İzmir, İstanbul, Ankara, Mersin, Çanakkale, Aydın'da kazandığı ihaleler gerçeği gözler önüne serdi.

Üç ortağın sahip olduğu Altaş firmasının CHP'li belediyelerden 14 yılda 3 milyar 531 milyonluk ihale aldığı belirlendi. Aynı üçlünün sahip olduğu ÇEVLOG Ayrıştırma Şirketi'nin 7 yılda CHP'li belediyelerden 5 milyar 769 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıktı. Bu 3 ortağın 2020'de devir aldıkları Sinerji şirketinin ise 2023 yılına kadar yaptığı ihalelerin 100 milyona yaklaştığı görüldü. CHP'li belediyelerde ihaleleri süpüren şirketlerin toplam ihale tutarı 10 milyarı buluyor.

SİNERJİ'NİN İHALELERİ

İZMİR: İZBETON İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: 66.469.636,00 TL

İZMİR 1 MİLYAR 501 MİLYON ÖDEDİ

KATI atık toplama, süpürme, temizlik, park bakım onarımı, iş makinesi kiralama gibi hizmetler sunan üç şirketin sadece İzmir ve Karşıyaka'dan aldığı ihaleler 1 milyar 501milyon 668 bin 420 TL'yi bulurken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Çevlog 465 milyon 174 bin 119 TL; Altaş, 167 milyon 667 bin 438 TL; Sinerji 66 milyon 469 bin 636 TL tutarında ihale aldığı görüldü. Karşıyaka Belediyesi'nden ise Çevlog'un 639 milyon 309 bin 833 TL; Altaş'ın da 163 milyon 047 bin 394 TL tutarında ihale aldığı öğrenildi.