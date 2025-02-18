Okul servisinde unutulup hayatını kaybetmişti! Alperen’in ölümünde Yargıtay kararı bozdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Köyiçi Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket-Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (50) ile rehber personel Dilara Kamberler'e teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Kamberler, ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen şoför, aracı okulun yanındaki boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk, havasızlıktan yaşamını yitirdi. Olayın ardından anaokulunun sahibinin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 'Taksirle öldürme' ve 'delilleri yok etme' suçlarından dava açıldı.

DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nce yapılan son yargılamada; Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, kreş sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, öğretmen Arzu Gülmez'e 2 yıl 6 ay, Dilara Kamberler'e 5 yıl, okul müdürü Bekir Gül'e 3 yıl 20 gün ve okul görevlisi Ahmet Somun'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut U. ile şube müdürleri Hüseyin B. ve Şener Ş. hakkında da 'Görevi ihmal' suçunda açılan davada sanıklar, 1'er yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Açıklanan cezalar istinafta onandı ve dosya Yargıtay'a gitti. Öte yandan İzmir 5. İdare Mahkemesi, davada aileye 662 bin 491 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmederken, Alperen'in 33 aylıkken okula kayıtsız kabul edilmesine göz yumdukları gerekçesiyle aileyi de yüzde 50 kusurlu buldu.