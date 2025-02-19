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Haberler İzmir İzmir Bayındır Organize Tarım Bölgesi’ne dev proje

İzmir Bayındır Organize Tarım Bölgesi’ne dev proje

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir Bayındır Organize Tarım Bölgesi’ne dev proje

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmir Bayındır Sera Organize Tarım Bölgesi'nin çalışmalarının başladığını belirtti.

İzmir Bayındır Organize Tarım Bölgesi’ne dev proje

Tarım Bölgesi'nin altyapı inşaatının başladığı bilgisini veren Yumaklı, 398 milyon lira kredi desteği verileceğini duyurdu. "Üretimin hızına hız katacak, üretici ile girişimciyi buluşturacak projelerimiz hız kesmeden devam ediyor" diyen Yumaklı, "893 dekar alanda tesis edilecek tarım bölgesinde fide, sebze, meyve ve süs bitkileri üretiminin yapılacağı 31 sera parseli ile bu ürünlerin işleneceği, paketleneceği ve depolanarak katma değer kazanacağı 20 sanayi parseli yer alacak. Organize Tarım Bölgesi, 3 milyar lira yatırım ile bin 500 kişiye istihdam sağlarken ülke ekonomisine yıllık 1 milyar lira katkı verecek. Tarımda sürdürülebilir büyüme için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

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