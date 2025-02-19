Küba’dan ilaç getirme sözünü tutmayan doktor mahkemelik oldu

İZMİR'DE hastası Olgun Demirtaş (32) ölmeden önce, tedavisi için Küba'dan ilaç getirileceğini söyleyerek ailesinden para aldığı iddia edilen Dr. E.Y. (60), ilk duruşmada, "Küba'dan ilaç getirmedim, getireceğimi söyleyerek 480 bin TL almadım. Hiçbir şekilde para almadım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Karşıyaka'da yaşayan ve ağabeyi Cantekin Demirtaş ile Olgun Demirtaş, 2021 yılı Şubat ayında özel bir hastanede belindeki beze nedeniyle operasyon geçirdi. Ancak ağrıları geçmeyip sağ bacağını da etkileyince Olgun Demirtaş, 2022'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

YENİDEN DAVA AÇILDI

DEMİRTAŞ, 2 Kasım 2022'de yaşamını yitirdi. Olgun Demirtaş'ın ağabeyi Cantekin Demirtaş hem kardeşinin ölümünde ihmal bulunduğu hem de Küba'dan ilaç getirileceğini belirtip kendilerinden 480 bin TL alan ve bunun karşılığında herhangi bir fiş veya makbuz vermeyen Dr. E.Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dr. E.Y., savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Olgun Demirtaş'ın tedavisi için Küba'dan ilaç getirileceği söylemiyle para aldığı öne sürülen Dr. E.Y. (60) hakkında 'Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talebiyle dava açıldı.