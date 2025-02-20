18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay 17 Şubat gecesi saat 00.30 sıralarında Bayraklı Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'taki boş arazide meydana geldi. Park halinde bulunan ve V.T.'ye (42) ait olan açık kasa kamyonet, benzin dökmek suretiyle kundaklandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, 3 gün boyunca şüphelinin olay yerine geliş ve kaçış güzergahında yaklaşık 120 saatlik kamera izlemesi yaptı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu tespit edilen şüpheli E.Ö.(18), 19 Şubat günü yapılan operasyon sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.