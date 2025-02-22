İzmirli profesörü yatırım vaadiyle dolandırdılar! 31 milyonluk vurguna eş zamanlı operasyon

'ALACAĞIM 3 KİLOGRAM ALTIN YAPIYORDU'

Akyıldız, göstermelik bir kar payı aldığını belirterek, "Nitekim bana 17 ay, her ay bin 700 dolar aylık getiri gönderdiler, Türk parası olarak ama hesapları gerçekten dolar üzerinden yapılıyordu. Kontratın bitiminde ben bu programdan çıkıyorum, anaparam olan 170 bin dolarımı geri istiyorum ki o zaman bu 3 kilo altın yapıyordu. Yani ya benim 170 bin dolarımı verin, ya da 3 kilogram altına karşılık Türk paramı verin dediğimde, hayır siz bize dolar vermediniz, siz bize Türk parası verdiniz diyerek; benim onlara 3 sene önce verdiğim Türk parasını geri vermek teklifinde bulundular. Ayrıca dediler ki biz bu parayı size vereceğiz ki o paranın altın karşılığı şu anda 650 gram. İnanabiliyor musunuz? 3 kilogram nerede, 650 gram nerede? Ve diyorlar ki biz bu parayı vermemiz için sizin bize bir kağıt imzalamanız lazım. O kağıtta 'benim artık bu şirketten alacağım yoktur' yazmalı. Böyle bir imza atarsanız bu belgeyi bize kargo ile gönderirseniz biz size o bize verdiğiniz Türk parasını geri veririz dediler. Tabii ki ben bunu kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

'NE TÜRKİYE'DE ALTIN VAR, NE İSVİÇRE'DE ALTIN VAR'

2 ayrı davası olduğunu belirten Akyıldız, "Bu arkadaşlarınla dolandırma yöntemi bu. İnsanların paralarını alıyorlar, boş vaatler veriyorlar, altın ticareti yapıyoruz diyorlar. Şimdi anlaşıldı ki ne Türkiye'de altın var, ne İsviçre'de altın var, altın diye bir şey yok. Her şey kağıt üzerinde, her şey karton, babası dahil beni sıkıştırmaya başladılar. Yani sen bu işi unut der gibi. Nitekim bir akşam ben denizden evime yürüyerek gelirken darp edildim. Alnıma sol yandan büyük bir darbe aldım, anında yere düştüm. 14 sene Arap illerinde çalışarak biriktirdiğim paramın hepsini aldılar ve yok ettiler. Çok mağdurum, şikayetçiyim, hem madden hem manen çok şikayetçiyim. Bunlar için benim Urla Savcılığı'nda dolandırıcılıktan dolayı 2 tane dosyam var" diye konuştu.