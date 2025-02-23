Emniyet şeridinde duran araçlara çarptı! İzmir’deki feci kaza kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridinde duran çekici ve onu kurtarmaya gelen çekici ile şoförlerine kamyonet çarptı. Çekicilerin birinin üzerinde otomobil de bulunurken, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı, çekicilerden birinin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarında meydana geldi. Ahmet Toprak (38) yönetimindeki 35 RAY 73 plakalı çekici kamyonetin Ayrancılar istikametinde lastiği patladı. Emniyet şeridine aracını park eden sürücünün yardım istemesiyle bölgeye Recep Camcı yönetimindeki 35 BSG 924 plakalı çekici kamyonet de geldi.

Bu sırada ise aynı yönde ilerleyen Muhammed Soylu (25) yönetimindeki 09 AOJ 265 plakalı kamyonet, iddiaya göre, önünde ilerleyen kamyonu geçmek için emniyet şeridine girip, buradaki çekiciler ile şoförlerine çarptı. Çekicilerden birinin üzerinde otomobil de bulunurken, kazada Ahmet Toprak ve Recep Camcı ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise çekicilerden birinin araç kamerasına yansıdı. Kamyonet sürücüsü Muhammed Soylu gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.