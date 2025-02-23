İzmir için korkutan tablo! 6 ilçede hava kirliliği ulusal değerlerin üzerinde

'PM10 DEĞERİNİN EN ÇOK AŞILDIĞI İSTASYON 164 GÜN İLE MENEMEN'

Türkiye genelinde hava kalitesindeki değişim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği' ile takip edildiğini belirten Akdoğan, "İzmir'de, çapı 10 mikrometreden daha küçük olan toz zerreciklerini ifade eden PM10'un yıllık ortalama değerleri Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen, Ödemiş ve Torbalı istasyonlarında ulusal sınır değerlerin üzerinde. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartları ile karşılaştırma yapıldığında verilere göre PM10 değerinin en çok aşıldığı istasyonlar 164 gün Menemen, 75 gün ile Karabağlar ve 64 gün ile Ödemiş istasyonları oldu" diye konuştu.

'AZOT DİOKSİT DEĞERLERİ, KARŞIYAKA, KONAK VE TORBALI'DA ULUSAL SINIRIN ÜZERİNDE'

Yıllık ortalama azot dioksit değerlerinin Karşıyaka, Konak ve Torbalı istasyonlarında ulusal sınırın üzerinde olduğunu vurgulayan Akdoğan, "Binaların kontrolsüz ve plansız yıkımı ile ortaya çıkacak kirleticiler ve asbest maruziyeti öncelikle belediyelerin daha sonra da ilgili bakanlıkların ortak sorumluluğunda. İlgili kurumların denetim süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi gerekiyor. Sürecin özel yöntemlerle, çalışanlar için kullanılacak özel ekipmanlarla çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde önlemlerinin alınarak gerçekleştirilmesi, oluşan atıkların tekniğine uygun olarak bertaraf edilmesi gerekiyor" dedi.