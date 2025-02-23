İzmir için korkutan tablo! 6 ilçede hava kirliliği ulusal değerlerin üzerinde

Son dakika İzmir haberleri... Doğal veya yapay kaynaklardan üretilen ve hava yoluyla taşınan kirleticilerin yanı sıra sanayi ve havaların soğuması ile birlikte evlerde ısınmak için kullanılan madde salınımı, hava kalitesini büyük oranda olumsuz etkiliyor. Çevre Mühendisi Odası İzmir Şube Teknik Sorumlusu Selma Akdoğan, hava kirliliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kirleticilerin çok uzun mesafelere taşınabildiğini ve yağış veya yer çekimi etkisiyle çökelerek su, toprak gibi farklı ortamların da kirlenmesine sebep olabildiğine dikkat çeken Selma Akdoğan, "Kentimizde plansız yapılaşma, yeşil alanların yok olması, bu süreçlerle birlikte hava hareketini sağlayacak hava koridorlarının ortadan kalkması, sosyoekonomik faktörlere de bağlı olan kalitesiz yakıt kullanımı, Aliağa bölgesindeki kirletici vasfı yüksek tesisler, kent içerisindeki ve çevresindeki sanayi tesisleri, taş ocakları faktörler kentin hava kalitesini olumsuz etkiliyor" dedi.