İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintisi 24 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak olan elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. İşte 24 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak olan elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. İşte 24 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
10:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
7:00 - 11:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
7:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik
11:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
7:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Esentepe
Küçük Çiğli
Çağdaş
6:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet
10:30 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki
6:30 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
Sarıkaya ( SARIKAYA )
Altınoluk ( PINARLAR )
7:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı
6:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere
Cambazlı
Duatepe
İhsaniye
Karaca Ali
Boynuyoğun
Dere