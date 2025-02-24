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Haberler İzmir İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi 24 Şubat Pazartesi

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi 24 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne kadar süreceği araştırılıyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintisi 24 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak olan elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. İşte 24 Şubat Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintisi 24 Şubat Pazartesi

10:00 - 14:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa

7:00 - 11:00
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu

7:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik

11:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

7:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Esentepe
Küçük Çiğli
Çağdaş

İzmir’in birçok ilçesinde elektrik kesintisi 24 Şubat Pazartesi

6:00 - 12:00
GAZİEMİR / İZMİR
Hürriyet

10:30 - 15:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yelki

6:30 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
Sarıkaya ( SARIKAYA )
Altınoluk ( PINARLAR )

7:00 - 13:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kazanlı

6:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Büyükkemerdere
Cambazlı
Duatepe
İhsaniye
Karaca Ali
Boynuyoğun
Dere

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