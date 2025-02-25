İzmir’de ciddi önlemler alınmalı

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir'in çok ciddi afet riskleri taşıdığına dikkat çekti. Önalan, birinci derece deprem kuşağında olan İzmir'in il sınırları içerisinde 17 diri fay olduğunu hatırlattı.

Koray Çetin Önalan "Bize 'Felaket tellallığı yapıyorsunuz' diyorlar. Yol haritasını merak ediyoruz. Bu kentler bizim. Herkesin bir bütün olarak çalışması lazım" diye konuştu.

4,5 milyon nüfuslu kentin depremin yanı sıra tsunami, sel, kuraklık gibi birçok farklı afet riskiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkati çeken Önalan, "Sadece İzmir'e münhasır değil, kentlerimizin altyapısı felaket durumda. İzmir, bu nüfusu taşıyacak durumda değil. Çok acil önlemler alınması lazım. Bu kentin çok ciddi afet riskleri var. Deprem sadece bunlardan bir tanesi. Gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Bu kentte artık toplantının ötesinde somut ve net adımların atılması gerekiyor" dedi.

'ÇALIŞTAY BELGESİ YOK'

2020 yılında İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması düzenlendiğini ifade eden Önalan, "2020'nin üzerinden 5 yıla yakın bir süre geçti. 5 yıl içerisinde yapılan mikro bölgeleme sonuçlarının ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Mikro bölgeleme çalışmaları da sadece Bornova ve Bayraklı özelinde yapıldı. İzmir'in mikro bölgeleme çalışmasını bekleyen 30 tane ilçesi var" dedi.

Kentte su sorunu yaşandığını da dile getiren Önalan, "Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 12'ye kadar düştü. Önümüzdeki dönemde bu sorunu nasıl halledeceğiz; bilmiyoruz. Çalıştaylar yapılıyor, Büyükşehir Belediyesi tarafından Master Planı'yla ilgili bir çalıştay yapıldı, çalıştayın sonuç bildirgesi ortada yok. Afet çalıştayı yapıldı. Umuyorum ki afet çalıştayının sonuçları da kısa zamanda kamuoyuyla paylaşılır. Bu kentin artık afetlere karşı pozisyon alması gerekiyor. Sadece çalıştaylarla, toplantılarla vakit geçiremeyiz. Çok ciddi sorunlar bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.