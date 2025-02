Vurulan diş hekimi 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

İZMİR'İN Konak ilçesinde, M.E. (34) tarafından tabancayla başından vurarak ağır yaralanan diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez (49), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 21 Şubat günü 17.00 sıralarında, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana gelmiş, diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'in yaşadığı daireye gelen M.E. tabancayla başına ateş edip telefonunu alarak kanlar içindeki görüntüsünü çekip annesine göndermişti. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Düşmez sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Olayın ardından bir süre caddede yürüdükten sonra taksiye binerek uzaklaştığı tespit edilen M.E. aynı gün yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.