İzmir’de başından vurulan diş hekiminin annesi: DNA olayı tamamen bir uydurma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, 21 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu Mustafa Ercan geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Mustafa Ercan, daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip, kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mehmet Emrah Düşmez'in cenazesi, Elazığ'a götürüldü. Düşmez'in cenazesi, dün Harput Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.