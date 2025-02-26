İzmir’de başından vurulan diş hekiminin annesi: DNA olayı tamamen bir uydurma

'KONU, DNA YALANIYLA YÖN DEĞİŞTİRDİ'

Düşmez'in annesi Aysel Düşmez, olayla ilgili konuştu. Mustafa Ercan'ın verdiği ifadenin yalan olduğunu savunan Düşmez, "Vahşice işlenen cinayetin altında farklı bir neden aranmamalı. Kötü ruhlu bir insanın işlediği ve bir kişinin hayatına, itibarına ve gençliğine mal olan bir eylem olarak değerlendirmek gerek. Mustafa Ercan ifadesinde, önce 'alacak meselesi' dedi. Sonra konu, DNA yalanıyla yön değiştirdi. Her şeyden önce cinayeti işleyen katilin normal bir davranış içerisinde olmadığı, eylemi gerçekleştirdikten sonra videoyu bana göndermesiyle de net olarak anlaşılmalı. Tam bir ruh hastası tavrıyla gerçekleşen bu cinayetin, bir madde bağımlısının ya da şizofren yapıda olan birinin düşünce haliyle yapıldığını kamuoyunun malumudur. Şunu rahatlıkla ve içtenlikle söyleyebiliriz ki DNA olayı tamamen bir uydurma. Konunun belgeleri ise gerekli tetkikler sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak. Ne çocuklarının babası rahmetli oğlumdur ne de karşı tarafa borcu olan oğlumdur. Her yönüyle mağdur olan taraf ailemizken, işlenen suç farklı bir noktaya kaydırıldı. Kısa süre sonra sizlere konunun tam nedenini ve hangi saiklerle cinayetin işlendiğini aktaracağız" dedi.