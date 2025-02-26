İzmir’in röntgeni çekiliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kenti afetlere dirençli hale getirmek için birçok alanda çalışma gerçekleştiriyor. Mevcut Deprem Master Planı'nın çağın koşullarına yanıt verecek şekilde yeniden revize edilmesi için düzenlenen çalıştayın ardından somut adımlar atmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yapıların olası depremlerden nasıl etkileneceğinin yanı sıra heyelandan sıvılaşmaya kadar her türlü afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesini sağlayan projeleri hayata geçiriyor.

94 BİN BİNA İNCELENDİ

YAPI envanteri ve zemin çalışmalarıyla beraber kara ve denizde depremsellik araştırması yürüten Büyükşehir, bütünlüklü bir bakış açısıyla İzmir'i gelecekte etkisine alabilecek riskleri belirliyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile imzalanan protokoller çerçevesinde, Bayraklı ve Bornova'da 94 bin 773 bina incelendi. Her iki ilçedeki konut türü yapıların envanteri bilimsel yöntemlerle çıkarılarak, deprem etkisindeki davranışına göre önceliklendirilmesi tamamlandı.

Ayrıca, çalışma kapsamında bina kimlik belgesi sistemi de geliştirilerek, envanteri tamamlanan her binaya ait bir kimlik belgesi oluşturuldu. Böylece yurttaşlar o bina hakkındaki ruhsat, mimari proje bilgilerinin yanı sıra en yakın toplanma alanı gibi bilgilere hızlı ve doğrudan erişim sağlıyor. Yıl sonuna kadar Karşıyaka'da bulunan 22 bin 554 yapının envanterinin çıkarılması hedefleniyor. Çalışmanın uzun vadede kent bütününde bulunan 906 bin 115 yapıda tamamlanması planlanıyor.