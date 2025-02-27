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Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! Bariyeri aşıp karşı şeride geçen tanker, taksiye çarptı: 1 yaralı

İzmir'de feci kaza! Bariyeri aşıp karşı şeride geçen tanker, taksiye çarptı: 1 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden mazot yüklü tanker, bariyere çarpıp karşı şeride geçerek taksiye çarptı. Dorsede bulunan yakıt tankı yola devrilirken taksideki yolcu yaralandı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’de feci kaza! Bariyeri aşıp karşı şeride geçen tanker, taksiye çarptı: 1 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki kaza, saat 06.30 sıralarında Altınyol Melez Deltası yakınında meydana geldi. Bayraklı yönünden Konak yönüne giden mazot yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp karşı şeride geçerek Fikrek B. yönetimindeki taksiye çarptı. Dorsedeki yakıt tankı yola devrilirken, taksideki yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. Yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmir’de feci kaza! Bariyeri aşıp karşı şeride geçen tanker, taksiye çarptı: 1 yaralı

Taksi şoförü Fikret B., "Karşıyaka yönüne yolcu götürüyordum, karşı yönden gelen TIR direk geldi bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptık. Takside müşteri vardı, yaralıydı. Ambulansa aldılar onu, götürdüler" dedi.Kaza nedeniyle yolun Karşıyaka ve Konak istikametinde yoğunluk yaşandı. Ekipler, araçların ve tankın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı

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