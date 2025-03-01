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Haberler İzmir İzmir'de tepki çeken görüntü! Dans edip trafiği tehlikeye attı, serbest kaldı

İzmir'de tepki çeken görüntü! Dans edip trafiği tehlikeye attı, serbest kaldı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz gün tünelde dans ederek araçları durdurmaya çalışan 27 yaşındaki Alara K. gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Ayrıca genç kadının 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

DHA

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İzmir’de tepki çeken görüntü! Dans edip trafiği tehlikeye attı, serbest kaldı

İzmir'in Konak ilçesindeki tünelde dans edip, araçları durdurmaya çalışan ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle gözaltına alınan Alara K. (27), serbest bırakıldı.

Konak Tüneli'nde önceki gün bir kadının dans edip, hareket halindeki araçları durdurduğu görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler sonrası polis ekipleri harekete geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tünelde dans eden kişinin Alara K. olduğunu belirledi. Alara K., trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alara K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Alara K.'nin 'Hayasızca hareket' ve 'Yağma' suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.

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İzmir’de tepki çeken görüntü! Dans edip trafiği tehlikeye attı, serbest kaldı İzmir’de tepki çeken görüntü! Dans edip trafiği tehlikeye attı, serbest kaldı İzmir’de tepki çeken görüntü! Dans edip trafiği tehlikeye attı, serbest kaldı
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