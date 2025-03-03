İzmir’in deniz marulu kabusu: Çok kirli ve çok doygun

İzmir'in Körfezi'nde sıklıkla ortaya çıkan ve halk arasında 'deniz marulu' olarak da bilinen algler yeniden artış gösterdi. Ocak ayında İnciraltı sahilinde de 2 defa görülen deniz marulu, son olarak Karşıyaka'da bulunan Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini kapladı. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz marullarının oluşan kirlilik ve sıcaklığın artması sebebiyle ortaya çıktığını belirtti. Son yıllarda yaşanan deniz marulu patlamalarının sürpriz olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Körfez özellikle 2012'den sonra doygunluğa erişmeye başladı. Böylelikle yavaş yavaş deniz marulları da patlamaya başladı. Önceden nisan ayının sonlarında ve kasım ayında patlamalar yaşanıyordu. Fakat şu an yılın 12 ayı hava sıcaklığı ortalamanın çok az üstüne çıktığında deniz marullarını görüyoruz. Çünkü deniz çok kirli ve çok doygun" diye konuştu.