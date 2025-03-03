İzmir’in o ilçelerinde 7 saatlik su kesintisi

Bayraklı İlçesi Soğukkuyu mahallesi Yeni Girne Pazaryerine Yapılan Yaya Üst Geçidi Sebebi ile burada bulunan 200mm hattın deplase edilmesi gerektiğinden 03 Mart 2025 Pazartesi saat 09:00'dan - 15:00'e kadar su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.



Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:



Bayraklı İlçesi: Soğukkuyu, Postacılar Mahalleleri