İzmir’in o ilçelerinde 7 saatlik su kesintisi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Bayraklı İlçesi Soğukkuyu mahallesi Yeni Girne Pazaryerine Yapılan Yaya Üst Geçidi Sebebi ile burada bulunan 200mm hattın deplase edilmesi gerektiğinden 03 Mart 2025 Pazartesi saat 09:00'dan - 15:00'e kadar su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Bayraklı İlçesi: Soğukkuyu, Postacılar Mahalleleri
ALİAĞA ATATÜRK
03.03.2025 saat 10:51 ile 13:51 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR BIYIKLAR, CAMİİ, ÇINAR, DEMİRCİLİK, FATİH, HACI BEŞİR, HATAY, KURT, MİTHATPAŞA, ORTA, SADIKPAŞA, YENİ, YENİCE
03.03.2025 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI POSTACILAR, SOĞUKKUYU
03.03.2025 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK
03.03.2025 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE SİTELER
03.03.2025 saat 10:50 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
URLA DENİZLİ, GÜVENDİK
03.03.2025 saat 09:50 ile 14:50 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ
03.03.2025 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA BAĞYURDU KAZIMPAŞA, BAĞYURDU YENİ
03.03.2025 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN KEMAL ATATÜRK, ULUS
03.03.2025 saat 10:22 ile 12:22 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KARAKOVA
03.03.2025 saat 07:46 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ERTUĞRUL, GERELİ, GÜNLÜCE, KARADOĞAN, KURUCUOVA, MESCİTLİ, OVAKENT, YENİCEKÖY
03.03.2025 saat 09:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.