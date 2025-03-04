Otizmli Ayaz eğitimle engelleri aştı

İzmir'de yaşayan ve konuşamayan otizmli Ayaz Tosuncuk (7), bir özel eğitim kurumunda aldığı eğitimle 4 yıl sonra engelleri aşarak kendini ifade etmeye başladı. Kaynaştırma öğrencisi olarak artık eğitim almaya başlayan Ayaz'ın, kimsenin yardımı olmadan derslere katıldığını belirten annesi Özge Tosuncuk (42), "İlk öğrendiğimde 6 ay sakladım. Çünkü kendim de nasıl davranacağımı bilmiyordum. Ancak artık her şeyi birlikte yapıyoruz. Ev işlerinde bile bana yardım ediyor, pazara bile benimle geliyor. Ayaz, artık beni anlayabiliyor" dedi.

GELİŞİMİ ŞAŞIRTIYOR

İzmir'de yaşayan Necdet (42) ve Özge Tosuncuk çiftinin çocukları Ayaz'a, 3 yaşındayken otizm tanısı konuldu. 7 yaşına kadar hiç konuşamayan, konuşulanları anlamayan, motor beceresini kullanamayan Tosuncuk, bir özel eğitim kurumunda 4 yıl eğitim aldı. Ayaz, aldığı drama, jimnastik, yüzme, kayak ve okumayazma eğitimi ile zamanla annesine ihtiyaç duymadan arkadaşlarıyla anlaşabilmeye başladı. Zamanla okumayı öğrenen ve konuşmaya başlayan Tosuncuk, İngilizce derslerinde de başarılı olmaya başladı.

Televizyonda gördüğü İngilizce ve Çince yazıları aynı şekilde yazabilen Tosuncuk'un bu gelişimi eğitmenleri ve ailesini şaşırtıyor. Oğlunun durumunu ilk öğrendiğinde 6 ay sakladığını belirten Özge Tosuncuk, "Çünkü kendim de nasıl davranacağımı bilmiyordum. İnsanlara ne anlatırım diye düşünüyordum. Ancak artık ev işlerinde ile bana yardım ediyor. Ayaz, artık beni anlayabiliyor" dedi.