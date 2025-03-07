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Haberler İzmir Diş hekimi katiline ağırlaştırılmış müebbet

Diş hekimi katiline ağırlaştırılmış müebbet

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

Diş hekimi katiline ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'in Konak ilçesinde diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez'i (49) tabancayla başından vurarak öldüren ve görüntüleri çekip, öldürdüğü kişinin annesine gönderen katil zanlısı Mustafa Ercan (34) hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Diş hekimi katiline ağırlaştırılmış müebbet

Hazırlanan iddianamede Ercan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanarak ilgili mahkemeye gönderildi.

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