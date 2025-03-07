Uzman isim tarih verdi: İzmir’e çöl tozu geliyor

'ALERJİSİ OLANLAR PARTİKÜL TUTUCU MASKE TAKMALI'

Tek bir çam ağacından yaklaşık olarak 12,5 milyar polen çıktığını kaydeden Prof. Dr. Yaşar, "Bütün bunlar soluduğumuz havaya karışıyor ve 'bahar alerjisi' dediğimiz olay başlıyor. Martın 15'inden sonra nisanın 15'ine kadar nefes darlığı olanlar ya da alerjisi olanlar partikül tutucu bir maske takmalı. 1 aylık süreçte tozlar ara ara çok yoğun gelir. Mart sonlarında ve nisan aynın başlarında kırmızı yağmur yağar. Bu yağmur, demir yoğunluklu olduğu için kırmızı renktedir. Bu yağıştan ne kadar çok olursa, o yıl daha çok verimlilik olur. Doğadaki ormanlar, deniz ve balıklar içinde faydalıdır. Doğadaki zaman zaman olan volkan ya da çöl tozları gibi olaylardan korkarız. Ancak bunlar yoksa yaşam yoktur. Bu nedenle korkulacak bir durum yok sadece alerjisi olanlar için önlem almak gerekir" dedi.

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