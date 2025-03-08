İzmir’de korsan taksi çağırıp gasbeden gençler tutuklandı

İzmir'deki olay, 6 Mart günü saat 10.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. H.Y.K. (33) 35 HE 1165 plakalı korsan taksisiyle müşterilerin çağırması üzerine Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonuna geldi. Korsan taksiye binen 2 müşteri önce sürücüden Örnekköy Mahallesi'ne gitmesini istedi. Daha sonra arabanın içinde şoförü tehdit etmeye başlayan şahıslar 2 saat gezindikten sonra Evka-5 semtine uğrayıp diğer arkadaşlarını da araca aldılar. C.Ö. (19), K.B. (19), C.T. (20) ve U.Ö. (17) tarafından gasp edilmeye çalışılan korsan taksi sürücüsü önce canlı konumunu arkadaşlarına gönderdi, daha sonra ani bir reflekse şoför kapısını açıp kendi araçtan dışarı attı. Gaspçılardan canını kurtaran sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine ekiplerince yapılan kamera ve saha çalışmalarında olayın şüphelilerinin C.Ö., K.B., C.T. ve U.B. oldukları tespit edildi. Gasp edilen aracı plakası sökülmüş vaziyette kullanan C.Ö. polis ekipleri tarafından durdurulmak istenince kaçtı. Kısa bir kovalamacanın ardından şahıs gasp ettiği araçla birlikte yakalandı. Diğer şahıslar K.B., C.T. ve U.Ö. yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınarak işlemleri için emniyete sevk edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemede U.B serbest bırakılırken C.Ö, C.T ve K.B isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi