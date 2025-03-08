İzmir’in güçlü kadınları

Türkiye'de hayatın her alanında yer alan kadınlar, başarı hikayeleriyle farklı sektörlerde benzer başarılar elde ediyor. İzmir'de yaşayan kadınlar da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendi hikayelerini anlattı. 1. Sanayi Sitesi'nin tek kadın oto tamircisi Dilek Bağkesen (39) ile oto lastik tamircisi Miray Konanlar (43), 'erkek işi' olarak nitelendirilen mesleklerinde usta oldu.

ÖNYARGILARI YIKTILAR

Eşlerinden mesleği öğrendiklerini belirten 2 kadın, iş yaparken kendilerini görenlerin önce şaşırdıklarını, ardından takdir ettiklerini söylüyor. Müşterilerin kendisine önce ön yargıyla yaklaştığını belirten Konanlar, "Çok güzel tepkiler de alıyorum. Erkekler özellikle 'Eşimi getireceğim ne iş yaptığını görsünler' diyor" ifadelerini kullandı. Seferihisar'da yaşayan Seda İrisoy (45) ise, 'erkek mesleği' olarak bilinen kamyon şoförlüğünde, tüm zorluklara rağmen çalıştığı kurumun tek kadın şoförü olarak görevini sürdürüyor. Bu meslekte öğretmeninin babası olduğunu söyleyen İrisoy, azmi ve başarı hikayesiyle diğer kadınlara örnek oluyor. Kadın şoför olarak çevredeki insanlardan çok güzel tepkiler aldığını ifade eden İrisoy, "ESHOT'ta çalışırken de ilk kadın şoförlerden olduğum için güzel tepkiler alıyordum. Kırmızı ışıkta yanımda durup beni tebrik ediyorlardı. Büyük araç sevdam babamdan geliyor. Benim öğretmenim babamdı" diye konuştu.

İŞTE KADIN CESARETİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı da, birçok cesur kadını bünyesinde barındırıyor. Erkek meslektaşları ile omuz omuza vererek tüm zorlu görevlerin üstesinden gelen kadınlar, bu alanda çalışmak isteyen hemcinslerine ilham oluyor. Yaptıklarıyla örnek olan kadınlardan 23 yaşındaki Ayet Kütüktaş, 15 tonluk arazöz kullanıyor. Okul öncesi öğretmeniyken baba mesleği itfaiyeciliği tercih eden Hacer Akkuş ise 4 yıldır sahada ter döküyor. Sağlık personeli Aslısüsen Oskay da yaralananlara ilk müdahaleyi yaparak şifa dağıtıyor. Erkek meslektaşları ile omuz omuza çalışmanın gurur verici olduğunu, birbirlerinden öğrendikleri çok şeyin bulunduğunu anlatan Akkuş, "Erkek meslektaşlarım, eşim çok destek oluyor. Beden gücü gerektiren meslekleri sadece erkeklerin yapabileceğine inanan bir toplumda yaşıyoruz. Ama görüyorsunuz ki kadınlar da her alanda fazlasıyla güçlü" şeklinde konuştu.