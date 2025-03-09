Güçlü kadınlar güçlü yarınlar

İzmir'de, kadın ambulans şoförleri ve sağlık personeli, her gün onlarca insanın hayatının kurtarılmasına aracı oluyor. 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan 157 kadın şoför, gece gündüz demeden mesai yaparak, beraberlerindeki sağlık ekipleriyle birlikte zamanla yarışıp, onlarca insanın hayatına dokunuyor. İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesindeki İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde 157 kadın sağlık personeli ambulans şoförü olarak görev yapıyor. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) ise 352 gönüllü kadın sağlık personeli hizmet veriyor.

'GÖREVİNİN BAŞINDA'

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan kadın şoförler, zamanla yarışıp, her gün onlarca insanın yaşamına dokunuyor ve hayatlarının kurtarılmasına aracı oluyor. Hem direksiyon başında ustalıklarını konuşturan hem de sağlık ekiplerini en hızlı şekilde olay yerine ulaştıran kadın şoförler, mesleklerinde fark yaratıyor. Ambulans şoförü Saime Topçu (32), 14 yıldır mesleğini yaptığını ve halen 4,5 aylık hamile olmasına rağmen görevinin başında olduğunu belirterek, "6 aylık olana kadar devam edeceğim. Gebelik zorluyor ama beraber bir hayat kurtarmanın vermiş olduğu mutluluk bana yetiyor. Çoğu zaman zorluklarıyla karşılaşıyoruz. Çünkü 24 saat görev yapıyoruz" dedi. Figen Çolak (37) da 15 yıllık ambulans şoförü olduğunu ve işlerinin zorluğuna dikkat çekerek, "Özellikle kadın ve çocukların olduğu vakalardan çok etkileniyorum. Onlar için faydalı bir iş yaptığım zaman kendimi iyi hissediyorum" diye konuştu. Ambulans şoförlüğünü 12 yıldır yapan Melek Akbaş (30) ise vakalara ulaşmakta bazen zorlandıklarını ifade ederek, "Ulaştığımız vakalarda hayat kurtarmak bizi mutlu ediyor. Birçok hemcinsimin bu işi yapmasını isterim. Kutsal bir meslek. 3 yıl önce bir trafik kazasına gitmiştim. Kalbi durmuş bir yaralı vardı. Beyin kanaması geçiriyordu. Müdahaleyle hayata döndürdük. İyileştikten sonra bize tatlı getirmişti. Çok mutlu olmuştum" dedi.