Şehir Hastanesi’ne giden yol çileye dönüştü

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile hayata geçirilen yatırımların başında gelen şehir hastaneleri bulunduğu bölgedeki insanların sağlık ihtiyacını karşıladığı gibi, ileri teknolojik cihazlarla donatılmış şehir hastanelerinde görev alan doktor ve hemşireler de adeta kendi uzmanlık alanlarında yeni başarı hikayelerine imza atıyor. Özellikle İzmir'in en kalabalık ilçelerinden İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne belediye otobüsleri ile direk ulaşımın olmaması ya da aktarmanın olduğu bölgelerde sefer saatlerinin azlığı vatandaşları zor durumda bırakıyor.

TOPLU ULAŞIM TEPKİSİ

KENTİN en büyük ilçelerinin başında gelen Buca, Karabağlar ve Konak gibi bölgelerden belediye otobüsleri ile direkt ulaşımın olmaması nedeni ile vatandaşlar aktarmalı olarak bu sağlık kompleksine ulaşmaya çalışıyor. Birçok hasta toplu ulaşımda yaşadıkları zorluk nedeni ile hastane randevularına da geç kalıyor. ESHOT tarafından şehir hastanesine ulaşım için 6 otobüs hattı konulduğunu, Bornova Metro'dan ortalama 10 dakikada bir sefer olurken Halkapınar'dan 35, Bayraklı İzban'dan 50, Kemer'den 40, Bostanlı İskele'den 40 dakikada bir sefer gerçekleştirildiğini söyleyen vatandaşlar, bu güzergahı kullananların sefer azlığı nedeni ile randevulara yetişmesinin adeta bir mucize olduğunu vurguladı.