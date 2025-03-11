  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de sokak köpeği dehşeti! Sokakta yürüyen çocuğa saldırdı

İzmir'de sokak köpeği dehşeti! Sokakta yürüyen çocuğa saldırdı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta yürüyen 8 yaşındaki çocuk, sokak köpeği saldırısına uğradı. Köpekten kaçmaya çalışırken yere düşen çocuk sol bacağından yaralandı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’de sokak köpeği dehşeti! Sokakta yürüyen çocuğa saldırdı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta yürüyen bir çocuğa sokak köpeği aniden saldırdı. Bacağından ısırıldığı öğrenilen çocuğun köpek tarafından düşürülmesi anı da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz günlerde Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7165 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yürüyen 8 yaşındaki S.Ç., bir anda karşısına çıkan sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk yere düşerken, sol bacağının ara kısmından da köpek tarafından ısırıldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtulan çocuk, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan meydana gelen olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, çocuğun köpekle karşılaştığı ve köpeğin onu kovaladığı anlar, köpeğin çocuğu yere düşürüp ısırdığı ve çevredekilerin araya girerek çocuğu kurtardığı anlar yer aldı.

İzmir’de sokak köpeği dehşeti! Sokakta yürüyen çocuğa saldırdı Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız

İzmir’de sokak köpeği dehşeti! Sokakta yürüyen çocuğa saldırdı İzmir’de sokak köpeği dehşeti! Sokakta yürüyen çocuğa saldırdı İzmir’de sokak köpeği dehşeti! Sokakta yürüyen çocuğa saldırdı

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA