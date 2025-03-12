Büyükşehir’in sosyal konut projesine 40 bin başvuru

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde tanıtımı yapılan Egeşehir Menemen Konutları yoğun ilgi görüyor. Orta ve alt gelir grubundaki vatandaşlara konut sahibi olma imkanı sunan projenin İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki ana yürütücüsü olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi'ne (Egeşehir AŞ) 6 günde 40 binin üzerinde başvuru yapıldı. 120 ay vade ve 15 bin TL'den başlayan taksitlerle hayalleri gerçeğe dönüştürecek proje için binlerce kişinin telefon ve mesaj yoluyla Egeşehir AŞ'ye ulaşmaya çalıştığı kaydedildi.