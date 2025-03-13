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Haberler İzmir İftar davetiyle ortaya çıktı! İzmir'de yalnız yaşayan adamın evinde 10 günlük cesedi bulundu

İftar davetiyle ortaya çıktı! İzmir'de yalnız yaşayan adamın evinde 10 günlük cesedi bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Cengiz Keskin'in öldüğü, yakınlarının kendisini iftar yemeği daveti için ulaşmaya çalışmasıyla ortaya çıktı. Telefonlara yanıt vermeyen adamın evine giden yakınları jandarmayla birlikte girdiği evde Keskin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

İHA

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İftar davetiyle ortaya çıktı! İzmir’de yalnız yaşayan adamın evinde 10 günlük cesedi bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde Oğlananası Mahallesi'nde yaşayan Torbalı ve Menderes'te demircilik işi yaptığı öğrenilen Cengiz Keskin'in yakınları kendisini akşama iftara davet etmek istedi. Keskin'i önce telefonla arayan yakınları, ulaşamayınca evine gitti. Kapının açılmaması üzerine yakınları durumu 112'ye bildirdi. Adrese gelen Jandarma ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve girdi.

İftar davetiyle ortaya çıktı! İzmir’de yalnız yaşayan adamın evinde 10 günlük cesedi bulundu

Cengiz Keskin, koltukta hareketsiz şekilde bulundu. Yapılan ön otopside, talihsiz adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Cengiz Keskin'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Eşinden ayrı olan Keskin'in 2 çocuk babası olduğu ve evinde yalnız yaşadığı öğrenildi.

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