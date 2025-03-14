Hilton’da mutlu son

İZMİR'DE 6 bin 605 metrekarelik arazi üzerine kurulu 9'u suit olmak üzere 381 odası, 10 toplantı odası, bir balo salonu, bir AVM ve 850 araç kapasiteli kapalı otoparkı bulunan ancak 16 Ekim 2020 tarihinden bu yana kapalı olan Hilton Oteli'nde mutlu sona ulaşıldı. 33 katlı otel binasının hastane olarak değerlendirilmesine yönelik projeye turizmcilerin karşı çıkmasının ardından akıbeti merak edilen kentin simge

yapısının Türkiye'nin ilk otel konseptli hastanesi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

İLK KEZ YENİ ASIR YAZMIŞTI

GEÇTİĞİMİZ aylarda İzmir'de hastane satın alan özel bir hastane grubunun binaya talip olduğu iddiasını ilk kez Yeni Asır gündeme getirmişti.

Otelin hastaneye dönüştürülmesi için grubun üst düzey yöneticilerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, otel sahipleri ve İzmir Valisi Süleyman Elban'la görüşüp ön anlaşma imzaladığı öğrenildi.

Akıbeti yılan hikayesine dönen binanın bir bölümünün otel olarak kullanılmaya devam edecek olması turizm sektöründe de memnuniyet yarattı.

Egeli turizmciler Hilton'un hastane olarak değerlendirilmesine karşı çıkmış ve ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan, "Unesco Dünya Kültür Mirası adayı Tarihi Liman Kenti Kemeraltı'nın sınırları içinde yer alan tesisin hastane yapılması kabul edilemez" açıklaması yapmıştı.