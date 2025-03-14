Soyer’in imzaladığı TİS’i Tugay yargıya taşıdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'ta örgütlü Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında yerel seçimlere 5 gün kala Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalanmıştı. Yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren TİS ile işçilerin ücretlerine ilk yıl için yüzde 67,07 oranında zam yapıldı. Ayrıca TİS'in ikinci yılında ise açıklanacak yıllık enflasyon ve üç puan refah payı ile birlikte artışlar yapılacaktı.

SORUN ENFLASYON FARKI

Soyer'den sonra Başkanlık koltuğuna oturan Cemil Tugay'ın talimatı ile TİS'in yargıya taşındığı kaydedildi. Ekonomik krizde olduğunu belirten İzmir Büyükşehir yönetimi, yüzde 42,05 oranındaki enflasyon farkını işçilerine yansıtmamak için dava açtı ve enflasyon farkı ile ilgili maddenin uygulanmamasını talep etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

Önümüzdeki günlerde arabulucu eşliğinde sendika ve belediye bürokratları bir araya gelecek. Arabulucu görüşmesinde anlaşma çıkmazsa son kararı mahkeme verecek. İZDOĞA'da örgütlü olan Belediye- İş İzmir 2 No'lu Şube, enflasyon farklarının yatmaması ile ilgili işçilere bilgilendirme mesajı attı.

Eski başkan Tunç Soyer

SENDİKA VAZGEÇMEYECEK

Sendika tarafından işçilere atılan mesajda, "İzdoğa Temsilci Arkadaşların Dikkatine; Yürürlükte olan toplu iş sözleşmemizin ikinci yıl ücret zammı olan 42,05 enflasyon oranına Büyükşehir tarafından dava yoluyla itiraz edilmiştir. Değerli üyelerimiz, TİS hakkı kaynağını Anayasamızdan alan en temel, vazgeçilmez işçi haklarındandır. İZDOĞA A.Ş.'de geçerli ve yürürlükte olan toplu iş sözleşmemiz bulunmaktadır. Üyelerimizin ortak ekonomik ve sosyal haklarının göstergesi olan TİS hükümlerinin tam olarak uygulanması için gerekli idari ve hukuki süreçler Belediye-İş Sendikası tarafından yakından takip edilmektedir. Emeğin ve alın terinin, işçinin haklarının korunması adına gerekenler Belediye- İş Sendikası tarafından her zaman olduğu gibi sonuna kadar yerine getirilecektir" ifadeleri kullanıldı.