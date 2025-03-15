  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir 'Büyü bozma' tuzağıyla vurgun yapan 5 kişi tutuklandı

'Büyü bozma' tuzağıyla vurgun yapan 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... İzmir ve Manisa'nın dahil 12 ilde sosyal medyada büyü bozma ve bağlama büyüsü yapma bahanesiyle 87 milyon liralık vurgun yapan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

DHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

’Büyü bozma’ tuzağıyla vurgun yapan 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yapıp halkın dini duygularını istismar ederek dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

’Büyü bozma’ tuzağıyla vurgun yapan 5 kişi tutuklandı

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Sakarya merkezli Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Eskişehir'de düzenlenen baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.

’Büyü bozma’ tuzağıyla vurgun yapan 5 kişi tutuklandı

Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin büyü bozma, bağlama büyüsü yapma, aile sorunlarını çözme gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı. Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, operasyonun genişletilebileceği öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA